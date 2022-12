Milan, Pioli: "Ho tifato Francia. Theo sta diventando il miglior terzino sinistro al mondo"

vedi letture

Mondiale agrodolce per i milanisti Theo Hernandez e Olivier Giroud. Protagonisti con la Francia, sono arrivati in finale ma l'hanno persa. Per chi abbia tifato Stefano Pioli non è certo un mistero: "Ho tifato per loro - ha detto il tecnico del Milan a La Gazzetta dello Sport - li ho sentiti la notte della finale e gli ho detto che devono essere orgogliosi del loro percorso. Theo ha fatto vedere quello che io e Maldini gli diciamo da un po': sta diventando il miglior terzino sinistro al mondo".