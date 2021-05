Milan, Pioli: "I nostri 20 rigori? Ne avremmo meritati di più. Voglio dare un consiglio a Rizzoli"

Intervistato da Repubblica, Stefano Pioli, allenatore del Milan, parla così del VAR e delle polemiche arbitrali: "Le accuse per i tanti rigori concessi al Milan non mi toccano, anzi, ne avremmo meritati di più. Il VAR deve tornare alle origini, intervento in caso di errore evidente dell'arbitro. E poi basta fidarsi del fermo immagine: sullo slancio, un contatto in foto lo vedi sempre, ma il calcio non è mica statico. Mi permetto di dare un consiglio al designatore Rizzoli: coppie fisse arbitro-VAR, che si alternino nei due ruoli per affinare uno stesso modo di arbitrare. Oggi cambiano di continuo, spesso si nota scarsa simbiosi".