Milan, Pioli: "Ibra? La verità sta nel mezzo. Dispiace per il rosso, ma le alternative non mancano"

Dopo l'importante vittoria esterna sul campo del Parma, il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Oggi la vittoria contava davvero tanto.

"Sapevamo che sarebbe stata difficile, ma l'abbiamo approcciata bene e stavamo comandando meritatamente. Ancora una volta lo spirito e la determinazione dei miei giocatori ci hanno dato ragione".

Cos'è cambiato in una settimana?

"È cambiato che non si può pensare troppo alla partita precedente, altrimenti non puoi preparare bene la prossima. Abbiamo giocato con un piglio diverso, con più ritmo e muovendoci meglio per dare più soluzioni".

Cos'è successo sull'espulsione di Ibrahimovic?

"Io credo che la verità stia nel mezzo: a me Zlatan ha detto che se avesse offeso l'arbitro sarebbe il primo a chiedere scusa alla squadra e all'arbitro. Mi ha detto che c'è stata una discussione senza mancanza di rispetto".

L'espulsione complica un po' i piani?

"Dispiace, perché oggi stava bene in campo e fisicamente. Ma abbiamo giocatori forti per sostituirlo bene".

Il gol di Leao è importantissimo: le alternative non mancano.

"Sì, poi sta meglio anche Mandzukic anche se non ha i novanta minuti, mi auguro che possa crescere di condizione la prossima settimana. Abbiamo sofferto tanto in passato l'assenza di parecchi giocatori, se riusciamo ad arrivare alla fine con più possibilità di scelta probabilmente avremo l'opportunità di migliorare l'undici iniziale e anche i cambi, com'è successo oggi".

Questa è la strada giusta?

"Assolutamente sì. Dobbiamo giocare con questa personalità, cercare di comandare ed essere pericolosi. Dobbiamo assolutamente continuare e pensare alla prossima gara".