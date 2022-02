Milan, Pioli: "Iniziano ad essere troppe le partite in cui veniamo ripresi dopo il vantaggio"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il pareggio contro l'Udinese. Sul gol di Udogie di mano: "Secondo me non è un gol dubbio, è evidente che abbia segnato di mano. Ci sta che l'arbitro non abbia visto, ma che non abbia visto il VAR la vedo difficile. È un errore grave, che ha deciso il risultato finale. Non si possono giocare nel calcio moderno 45 minuti di gioco effettivo e la responsabilità è anche di chi dirige la gara".

Sul nervosismo della squadra a fine gara

"Quante volte avete visto i miei giocatori essere così nervosi, perché hanno visto situazioni in campo che non andavano bene. Il VAR esiste per porre rimedio a certi errori e siamo già stati penalizzati più di una volta".

Si allinea a Sarri e Gasperini sulla questione VAR?

"Non mi allineo a nessuno, parlo per me. Magari l'Udinese avrebbe pareggiato comunque ma non in questa situazione, perché il gol è di mano".

Il Milan sblocca le partite, poi si fa riprendere. Qual è il problema?

"Situazione che sto valutando anch'io. Queste partite di solito sono difficili da sbloccare, noi l'abbiamo sbloccata bene poi ci vuole più attenzione e invece abbiamo smesso di andare avanti. Iniziano ad essere troppe le partite in cui andiamo in vantaggio e ci facciamo riprendere".

Milan col braccino?

"Non lo so. È chiaro che siamo abituati ad andare in avanti. Messias nella ripresa è stato troppo basso è ha fatto avanzare tante volte il terzino dell'Udinese. Quando ti abbassi le situazioni pericolose possono succedere. Dovevamo fare meglio, questo sì. Sapremo fare meglio dalla prossima gara".

L'uscita di Giroud ha penalizzato?

"Oliver è uscito che eravamo in vantaggio, quando Rebic è entrato abbiamo preso gol. Sono attaccanti di caratteristiche diverse, Rebic va servito più sulla profondità".

Milan che inizia a soffrire la pressione ora che è primo?

"Parliamo di una squadra giovane e ci sta, dobbiamo essere bravi a gestire la pressione. Sono esperienze che ci aiuteranno a crescere ancora".

Prossimi impegni contro Inter e Napoli

"Adesso pensiamo all'Inter in Coppa Italia, una partita importante per vari motivi perché è il derby, perché è una semifinale, perché conosciamo il valore dei nostri avversari".