Milan, Pioli studia una soluzione sulla trequarti. Tomori verso l’esordio da titolare

vedi letture

Le buone notizie per il Milan arrivano dall’infermeria perché Stefano Pioli per il match contro il Bologna in programma domani alle 15.00 avrà a disposizione Mandzukic, Tonali e Bennacer, tre recuperi importanti. Il problema però resta sulla trequarti perché Diaz è alle prese con un fastidio al flessore e Calhanoglu ad oggi è ancora positivo (la speranza del club è che si negativizzi entro domani). Se i due titolari del ruolo non dovessero farcela, allora il tecnico rossonero avrebbe diverse soluzioni. La prima prevede l’utilizzo di Krunic, il jolly che Pioli ha utilizzato più volte nel corso della stagione, oppure l’inserimento di uno tra Rebic o Leao dietro Ibrahimovic, con la possibilità di cambiare a gara in corso e ricorrere a Mandzukic. La terza scelta potrebbe essere Daniel Maldini, trequartista di ruolo ma probabilmente non ancora pronto per un match così delicato. Il Milan infatti non può assolutamente sbagliare la gara dopo le sconfitte con Atalanta e Inter, e tutto l’ambiente si aspetta una risposta concreta a Bologna per ricominciare a vincere.

Ieri è stato anche il giorno della presentazione di Fikayo Tomori, che molto probabilmente giocherà titolare a Bologna accanto a Romagnoli dopo l’infortunio di Kjaer. L’inglese ha ribadito di aver preso la decisione giusta a trasferirsi al Milan, e la chiamata di Paolo Maldini è stata decisiva: “Sono convinto di aver preso la decisione giusta a venire qui, voglio partecipare ai successi del Milan", ha spiegato il difensore centrale. "Maldini è stato uno dei più grandi difensori di sempre. Mi ha sorpreso quando mi ha chiamato, ma non ci ho pensato molto prima di dirgli di sì". Tomori ha le idee chiare anche sull’obiettivo scudetto: “Sono arrivato con il Milan primo in classifica, dobbiamo credere allo scudetto. Sarebbe un grande risultato. Non dobbiamo avere paura di parlare di scudetto, ci crediamo tutti".