Milan, Pioli su Mandzukic: "Se oggi lavorerà in gruppo sarà tra i convocati"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima gara contro il Bologna rispondendo anche ad una domanda sui tempi che occorreranno per vedere in campo uno degli ultimi acquisti rossoneri, ovvero Mandzukic: "Quando sei in casa, puoi lavorare ma farlo in campo è diverso. Rebi sta migliorando e farà bene nelle prossime partite. Mandzukic ha avuto questo problema alla caviglia, ieri si è allenato e stava meglio. Se anche oggi lavorerà in gruppo allora domani potrà essere convocato".