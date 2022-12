Milan, prudenza per Maignan: potrebbe saltare anche l'amichevole contro il PSV

Prudenza per Mike Maignan, out ormai da tre mesi per l’infortunio muscolare al polpaccio. Come riportato da Gazzetta.it, il portiere del Milan sperava di tornare subito a disposizione di Stefano Pioli per la sfida del 4 gennaio sul campo della Salernitana, invece molto probabilmente servirà aspettare qualche giorno in più. L’estremo difensore francese dovrebbe infatti saltare in via precauzionale anche l’amichevole del 30 dicembre contro il PSV Eindhoven, dunque difficilmente sarà arruolabile per Salerno. Ciprian Tatarusanu resta dunque in allerta: se Maignan non dovesse farcela sarà lui a difendere i pali del Milan all'Arechi.