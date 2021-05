Milan, quale futuro per chi rientra dai prestiti? Conti, Laxalt e Colombo via. Pobega può restare

Andrea Conti e Diego Laxalt rientreranno al Milan, rispettivamente dai prestiti al Parla e al Celtic, ma sono destinati ad andare via nuovamente quest'estate. Il club rossonero cercherà una nuova sistemazione, così come farà per Lorenzo Colombo, il giovane attaccante di rientro dalla Cremonese. Discorso diverso per Tommaso Pobega: anche lui rientra da un prestito, ma potrebbe giocarsi le sue chance alla corte di Pioli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.