Milan, Rebic al Besiktas in chiusura. Poi i rossoneri andranno all'assalto di Musah

vedi letture

Il calciomercato del Milan non si ferma. Come riportato da Sky Sport, oggi il club rossonero chiuderà l'operazione che porterà Ante Rebic lontano dall'Italia. L'attaccante si trasferirà in Turchia e più precisamente al Besiktas. ieri mattina ci sono stati i contatti decisivi tea le parti: il calciatore classe 1993 si trasferirà a titolo definitivo per una cifra vicina ai due milioni di euro comprensibile dei bonus al raggiungimento di determinati obiettivi.

Poi un colpo in entrata

Una volta chiuso l'affare Rebic, il Milan andrà all'assalto di un rinforzo a centrocampo. Il nome preferito è quello di Yunus Musah, giocatore di proprietà del Valencia. In questo caso c'è però ancora da lavorare sulle cifre: i rossoneri hanno offerto 18 milioni di euro di parte fissa più di due bonus, ma nelle ultime ore sta provando a rimodulare la proposta a 20 milioni di euro fissi senza bonus. Manca il sì del Valencia, ma tutto lascia pensare che arriverà nelle prossime ore.