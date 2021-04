Milan, rinnovo Donnarumma: un mese per decidere. C'è tempo fino al 23 maggio

Un mese per decifrare il futuro di Gianluigi Donnarumma. Tiene banco in casa Milan il rinnovo del portierone rossonero. Le parti si sono parlate spesso fra telefonate e videoconferenze ma al momento non c'è stata ancora risposta da parte di Raiola. L’offerta del club è sul piatto da tempo con il prolungamento proposto di 5 anni con il giocatore che andrebbe a percepire uno stipendio di 8 milioni di euro diventando il più pagato in squadra e l’italiano più pagato in Serie A. Il procuratore però ha sempre detto di voler un’offerta più sostanziosa con un rinnovo magari per meno anni ma almeno sul piatto 10-12 milioni. Secondo quanto riporta l’edizione di Tuttosport, la società avrebbe dato tempo alle parti di rispondere entro il termine del campionato, il 23 maggio.