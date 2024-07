Milan, Romero può partire in prestito: il Monza sulle tracce del classe 2004

Luka Romero, dopo l'esperienza in prestito all'Almeria ne LaLiga, è tornato al Milan, ma probabilmente non ci resterà molto. L'ex Lazio è considerato un calciatore di talento, ma non è ancora pronto per ricoprire un ruolo importante in un club prestigioso come quello rossonero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Monza vorrebbe portarlo in Brianza, magari in prestito. L'idea potrebbe stuzzicare i rossoneri, nei prossimi giorni seguiranno sviluppi.

Nel suo 2023 - 2024 ben 13 partite in campionato con l'Almeria e 3 gol, oltre a 5 gare con il Milan senza acuti, di cui 4 in Serie A e una in Coppa Italia. In carriera vanta 21 presenze con la Lazio e 1 gol, 9 gettoni con il Maiorca e una rete, 4 sfide con la maglia della Lazio U19 e una con quella del Maiorca B. Il classe 2004 ha totalizzato pure 9 match con l'Under 20 dell'Argentina, conditi da 2 gol, uno con l'Under 17, uno con l'Under 16 e 6 con l'Under 15, con cui ha siglato 2 reti. Qualche giorno fa Romero ha pubblicato un post che lo ritrae in allenamento con il Diavolo, nel quale ha scritto: "Felice di essere tornato". Di seguito il contenuto originale: