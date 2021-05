Milan, Saelemaekers: "Ibrahimovic-Lukaku? Sono due galli nel pollaio di Milano"

Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di DH Les Sports+, Alexis Saelemaekers ha parlato anche dei battibecchi in campo, e non solo, tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, con cui gioca in Nazionale: "Ho cercato di non schierarmi perché conosco bene entrambi i giocatori. Le emozioni avevano preso il sopravvento quel giorno. Sono in una posizione pessima per giudicarli.. Avevo cercato di calmare Romelu, ma era troppo incazzato, non ha aiutato. Non c'è odio o aggressività tra i due. Ma questi sono i due galli nel pollaio di Milano”, conclude il belga.