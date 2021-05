Milan, scatta la missione Tomori: presto contatti con il Chelsea per riscattare il difensore

Scatta la missione Tomori. Il Milan è intenzionato a riscattare il difensore di proprietà del Chelsea per averlo alle dipendenze di Stefano Pioli anche per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, i rossoneri non hanno voluto disturbare finora i Blues, impegnati ieri nella finale di Champions League contro il Manchester City poi vinta. Da oggi o domani invece tutti i giorni potrebbero essere buoni per contattare Marina Granovskaia per trattare.