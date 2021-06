Milan, se Dalot partirà occhi su Odriozola: incontro a breve con il Real Madrid

Ipotesi Alvaro Odriozola per il Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, qualora i rossoneri non riuscissero a trattenere Diogo Dalot, arrivato l'anno scorso in prestito dal Manchester United, si butterebbero sull'esterno del Real Madrid, con i due club che si incontreranno presto per discutere il futuro di Brahim Diaz e potrebbero intavolare la seconda trattativa.