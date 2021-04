"Milan senza ritmo, sbagliato l'approccio". Rivedi le parole di Pioli dopo il pari con la Samp

"Ci siamo complicati la vita da soli, non abbiamo approcciato bene la gara. Quando non riesci ad entrare subito in partita a livello mentale, le difficoltà aumentano. L'approccio della gara è stato difficile, a livello tecnico e di scelte di gioco siamo stati meno precisi. Siamo stati poco lucidi per fare male ad un avversario che si è schierato in campo molto bene". Così Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo il pareggio con la Sampdoria.

