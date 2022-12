Milan, torna di moda il nome di Kolo Muani: in estate può sostituire Origi

vedi letture

Torna di moda il nome di Kolo Muani per il Milan dopo l'esperienza molto positiva dell'attaccante al Mondiale con la maglia della Francia. I rossoneri lo seguivano anche prima del suo approdo all'Eintracht Francoforte e ora sarebbero tornati ad informarsi su di lui anche perché Divock Origi non ha ancora convinto a pieno. Il costo del cartellino è di circa 35 milioni di euro, più o meno la stessa cifra investita l'estate scorsa per De Ketelaere e dunque in linea con le capacità di mercato del club milanista. A riportarlo è Tuttosport.