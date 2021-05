Milan, torna l'idea Cengiz Under. Ma la Roma vuole almeno 15 milioni di euro

Il suo nome era già stato accostato al Milan nella sessione di mercato invernale, riemerge ora che quella estiva è alle porte: Cengiz Under - riporta gazzetta.it - sarebbe nuovamente nel radar rossonero. Il cartellino del 23enne trequartista turco è ancora di proprietà della Roma: l'esperienza in prestito al Leicester non è stata esaltante e dunque la prospettiva più probabile attualmente è il ritorno alla base, con prospettive di una cessione immediata se arrivasse l'offerta giusta. 15 milioni potrebbero essere la base su cui intavolare la trattativa: il contratto del giocatore con la Roma, prolungato nell'estate 2019, è valido ancora per due stagioni, fino al 2023.