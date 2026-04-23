TMW Milan unico club italiano interessato a Leon Goretzka. Ma la distanza esiste

Leon Goreztka è il primo obiettivo per il centrocampo del Milan. I rossoneri sono il club più interessato alle prestazioni del centrocampista tedesco, mentre le altre società italiane - come Juventus o Inter - non sono mai andate oltre a un sondaggio. Quindi se Goretzka ha una possibilità di giocare in Serie A, probabilmente sarà in rossonero.

Le richieste sono sempre le stesse: 7 milioni annui più 10 di bonus alla firma. Non sono cifre banali per il nostro calcio, soprattutto considerando che al Milan solamente un giocatore - Rafael Leao - guadagnerebbe quanto il centrocampista in scadenza al Bayern Monaco. Lo stesso Leao che è finito sul mercato per una cifra intorno ai 50 milioni e che potrebbe salutare Milano dopo il Mondiale in America.

Goretzka continua quindi a essere uno svincolato di lusso, ma aspetta di avere il giusto ventaglio di proposte. Quindi sono attese anche proposte dalla Major League Soccer e dall'Arabia Saudita, ma l'idea è quella di giocare in un campionato top cinque, ma non più in Germania. La Francia, al netto del Paris Saint Germain, non sembra un campionato appetibile, da capire se ci saranno offerte dalla Premier League, comunque da società di primissimo livello. Altrimenti il Milan può essere una alternativa.