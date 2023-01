Milan-Zaniolo, primo contatto: Maldini offre un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro

C'è stato un primo approccio oggi tra l'entourage di Nicolò Zaniolo e la dirigenza rossonera, rivela Sky. Il Milan avrebbe in mente un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro in caso di qualificazione alla prossima Champions League, una valutazione ancora lontana dai 40 milioni circa richiesti dalla Roma. Comunque forte interesse dei rossoneri, con il numero 22 giallorosso che preferirebbe rimanere in Italia e starebbe dunque spingendo per questa inaspettata soluzione.