Ufficiale Giovanni Leoni è un nuovo giocatore del Liverpool: cessione record per il Parma

Giovanni Leoni è un nuovo giocatore del Liverpool: il club inglese ha prelevato il giovane difensore italiano dal Parma, nel quale Leoni si è distinto come una delle rivelazioni dello scorso campionato. Ben 35 milioni nelle casse ducali, di seguito il comunicato dei Reds: "Il Liverpool FC ha completato l'ingaggio del difensore Giovanni Leoni dal Parma, in attesa del nulla osta internazionale e dell'ottenimento del permesso di lavoro.

Il diciottenne si unisce ai campioni della Premier League dopo aver superato le visite mediche e aver firmato oggi un contratto a lungo termine presso l'AXA Training Centre. Leoni è stato protagonista di un periodo di grande crescita nella massima serie italiana durante la sua unica stagione al Parma nel 2024-25, collezionando 17 presenze e segnando un gol".

"Sono molto felice di essere qui. È una sensazione davvero fantastica e sono onorato di farne parte," ha dichiarato a Liverpoolfc.com durante la sua prima intervista ufficiale. "Sì, l'emozione è tantissima. Sono così onorato. Ero felicissimo [dell'interesse del Liverpool]. Quando l'ho saputo ho pensato: 'Wow, è pazzesco.' Sono davvero felice."

Leoni aveva esordito da professionista con il Padova nel marzo 2023, a soli tre mesi dal suo sedicesimo compleanno. Ha trascorso la seconda metà della stagione 2023-24 in prestito alla Sampdoria in Serie B – dove ha collezionato una dozzina di presenze e segnato un gol – prima che il Parma si muovesse per acquistarlo a titolo definitivo la scorsa estate. Nato a Roma, il difensore centrale alto 1 metro e 93 ha anche rappresentato l'Italia a livello giovanile, collezionando finora sette presenze con la nazionale Under-19. Indosserà la maglia numero 15 con il Liverpool.