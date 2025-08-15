Ufficiale
Pianese, innesto di prospettiva fra i pali: arriva il classe 2007 Porciatti
"Filippo Porciatti è un nuovo giocatore della Pianese. L’estremo difensore classe 2007, cresciuto nelle giovanili del Siena e della Fiorentina, si trasferisce nella compagine amiatina a titolo definitivo. Porciatti si è già unito al gruppo bianconero ed è a disposizione di mister Birindelli e del suo staff. A Filippo l’augurio di buon lavoro con la maglia delle zebrette da parte di tutta la società".
Con questa nota la Pianese ha annunciato l'arrivo di un giocatore di prospettiva come il portiere che nella passata stagione ha difeso i pali dell'Under 18 della Fiorentina.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
