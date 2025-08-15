Pro Vercelli, innesto olandese per il centrocampo: ha firmato Dean Huiberts
La F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo di Dean Huiberts, centrocampista olandese classe 2000, proveniente dal Beerschot VA, club che nella stagione 2024/25 ha militato nella Jupiler Pro League, massima serie belga.
Cresciuto nel settore giovanile del Twente, Huiberts nella stagione 2018/19 si trasferisce al PEC Zwolle, con cui debutta in Eredivisie e colleziona complessivamente 98 presenze, arricchite da 7 gol e 8 assist.
Nella stagione 2023/24 approda al Beerschot VA, con cui vince immediatamente il campionato di seconda divisione belga, contribuendo al ritorno del club nella massima serie. Nella stagione 2024/2025, sempre con il Beerschot VA, si mette in mostra nella Jupiler Pro League.
Centrocampista moderno, dotato di fisicità, visione di gioco e ottima tecnica, Huiberts porta alla Pro Vercelli esperienza internazionale e qualità, rafforzando ulteriormente il centrocampo della Bianca Casacca.
La società accoglie con grande soddisfazione Dean Huiberts e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.
Benvenuto Dean!
