Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Triestina, ecco il nuovo direttore sportivo: ha firmato l'ex Monza Michele Franco

Triestina, ecco il nuovo direttore sportivo: ha firmato l'ex Monza Michele FrancoTUTTO mercato WEB
© foto di Uff. Stampa Monza
Oggi alle 13:49Serie C
di Tommaso Maschio

Dopo tre stagioni in Serie A con il Monza per il dirigente Michele Franco c'è una nuova avventura in Serie C. Il direttore sportivo ha infatti firmato con la Triestina dove prenderà il posto di Daniele Delli Carri e avrà il duro compito di costruire una squadra che possa annullare la pesante penalizzazione subita per i mancati pagamenti dei mesi scorsi in una situazione molto complessa dal punto di vista societario. Questa la nota del club giuliano:

"US Triestina Calcio 1918 comunica di aver affidato a Michele Franco l’incarico di Direttore Sportivo.

Michele Franco, classe ’85, dirigente sportivo con consolidata esperienza in gestione sportiva, scouting e sviluppo tecnico. Siamo fiduciosi che il suo contributo sarà determinante per il raggiungimento degli obiettivi sportivi.

Ha sottoscritto con il club un accordo di durata annuale con opzione per un’ulteriore stagione.

Dopo la quasi ventennale carriera da calciatore professionista tra Serie B e Serie C, nel novembre 2022 ha iniziato la carriera dirigenziale al Monza in Serie A, come Direttore Sportivo, club nel quale ha lavorato nell’ultimo triennio.

Benvenuto e buon lavoro, Michele".

Attiva l’Offerta con DAZN e Prime e Risparmi il 50% fino a Gennaio 2026. Scopri la Promo di TIMVISION!
Articoli correlati
Tra rosa da costruire e ipotetica cessione del club, la Triestina va avanti. Zoppicando?... Tra rosa da costruire e ipotetica cessione del club, la Triestina va avanti. Zoppicando?
Triestina, nel caos spunta anche il nome di Casella come Ds. Ma stop a giovanili... Triestina, nel caos spunta anche il nome di Casella come Ds. Ma stop a giovanili e femminile
Spunta anche un possibile nuovo Ds per la Triestina: si tratta dell'ex Monza Franco... Spunta anche un possibile nuovo Ds per la Triestina: si tratta dell'ex Monza Franco
Altre notizie Serie C
Pianese, innesto di prospettiva fra i pali: arriva il classe 2007 Porciatti UfficialePianese, innesto di prospettiva fra i pali: arriva il classe 2007 Porciatti
Venezia, Okoro in prestito alla Juventus: giocherà con la formazione Next Gen in... UfficialeVenezia, Okoro in prestito alla Juventus: giocherà con la formazione Next Gen in C
Pro Vercelli, innesto olandese per il centrocampo: ha firmato Dean Huiberts UfficialePro Vercelli, innesto olandese per il centrocampo: ha firmato Dean Huiberts
Triestina, ecco il nuovo direttore sportivo: ha firmato l'ex Monza Michele Franco... UfficialeTriestina, ecco il nuovo direttore sportivo: ha firmato l'ex Monza Michele Franco
Casarano, il giovane Antinucci torna in Serie D: giocherà in prestito al Real Normanna... UfficialeCasarano, il giovane Antinucci torna in Serie D: giocherà in prestito al Real Normanna
Sorrento, Palella saluta dopo un anno e mezzo: ha risolto il proprio contratto UfficialeSorrento, Palella saluta dopo un anno e mezzo: ha risolto il proprio contratto
Un giorno solo al via della Coppa Italia: inizia il countdown per la stagione di... Un giorno solo al via della Coppa Italia: inizia il countdown per la stagione di Serie C
Vicenza, caccia al vice-Costa: da Tonetto a Dimarco i nomi sul taccuino di Zamuner... Vicenza, caccia al vice-Costa: da Tonetto a Dimarco i nomi sul taccuino di Zamuner
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'estate dell'Inter continua a essere piena di intoppi: Marotta e Ausilio devono riscattarsi. Hojlund-Milan, l'affare alla fine si farà: ecco come. Tudor riabiliti Douglas Luiz, la strada è quella giusta. E Donnarumma andrà al City
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
3 L'estate dell'Inter continua a essere piena di intoppi: Marotta e Ausilio devono riscattarsi. Hojlund-Milan, l'affare alla fine si farà: ecco come. Tudor riabiliti Douglas Luiz, la strada è quella giusta. E Donnarumma andrà al City
4 Juventus, per Vlahovic timida ipotesi Newcastle: diventerebbe concreta con l'addio di Isak
5 La Roma ha solamente due giocatori che hanno mercato. E ne sacrificherà uno
Ora in radio
A Tutta C 17:05A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 CAF e Drogba in campo per facilitare Lookman-Inter: chiesto all'Atalanta un 'trasferimento trasparente"
Immagine top news n.1 Roma, El Shaarawy: "Champions priorità. La fascia è motivo d'orgoglio. Napoli e Inter favorite"
Immagine top news n.2 Atalanta, Juric: "Lookman con me è stato corretto. Gasp qui come Ferguson allo United"
Immagine top news n.3 Juventus, per il Kolo-bis ci siamo: operazione da 60 milioni. Può esserci già con il Parma
Immagine top news n.4 Manu Koné non esclude necessariamente Lookman: l'Inter sogna il doppio colpo
Immagine top news n.5 Inter, da Lookman a Kone. I nerazzurri pronti a cambiare obiettivo, tra una settimana
Immagine top news n.6 La Juventus perde Miretti ma trova un potenziale acquirente per Nico Gonzalez
Immagine top news n.7 Leoni al Liverpool, annuncio atteso nelle prossime ore. Cessione record per il Parma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Udinese ha preso uno dei giovani talenti più ambiti in mezza Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione del Liverpool passa anche da un colpo in Serie A
Immagine news podcast n.2 Il Newcastle ha la difesa (e non solo) dei sogni di... Paolo Maldini al Milan
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso caso Donnarumma. Addio PSG: tutto sul futuro del portiere
Immagine news podcast n.4 Cosa manca adesso per completare il mercato del Milan?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Trento, Barlocco: "Vogliamo essere protagonisti. Padova? Ho rinnovato perché qui sto bene"
Immagine news Serie A n.2 Cuoghi: "Juve, troppi punti interrogativi. Allegri senza coppe può far bene"
Immagine news Serie A n.3 Cagni: “Conte in tre anni vincerà qualcosa di più grande dello Scudetto”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Liverpool, possibile presentazione ad Anfield già stasera per Leoni
Immagine news Serie A n.2 Coppa Italia, le formazioni di Sassuolo-Catanzaro: Laurienté dal 1° con Berardi e Fadera
Immagine news Serie A n.3 L'atteso derby con la Fiorentina arriva alla quinta giornata: il calendario del Pisa
Immagine news Serie A n.4 Un box to box che poteva giocare a tennis: chi è El Aynaoui, primo acquisto della Roma di Gasp
Immagine news Serie A n.5 CAF e Drogba in campo per facilitare Lookman-Inter: chiesto all'Atalanta un 'trasferimento trasparente"
Immagine news Serie A n.6 Inizio complicato, Juventus in trasferta e Atalanta in casa: il calendario del Parma
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Adorni: “Bello vedere tutto questo entusiasmo. Col Torino con fiducia e determinazione"
Immagine news Serie B n.2 Subito l’ex Sottil, fra ottobre e novembre i derby liguri: il calendario della Sampdoria
Immagine news Serie B n.3 Coppa Italia, le formazioni di Empoli-Reggiana: Popov e Gondo guidano gli attacchi
Immagine news Serie B n.4 Inizio in casa del Palermo, a ottobre due derby: il calendario della Reggiana
Immagine news Serie B n.5 Empoli, in arrivo Lovato. La Salernitana ha dato il via libera al trasferimento del giocatore
Immagine news Serie B n.6 La Serie B comincia allo stadio Adriatico, venerdì 22/8 l’anticipo col Cesena: il calendario del Pescara
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pianese, innesto di prospettiva fra i pali: arriva il classe 2007 Porciatti
Immagine news Serie C n.2 Venezia, Okoro in prestito alla Juventus: giocherà con la formazione Next Gen in C
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, innesto olandese per il centrocampo: ha firmato Dean Huiberts
Immagine news Serie C n.4 Triestina, ecco il nuovo direttore sportivo: ha firmato l'ex Monza Michele Franco
Immagine news Serie C n.5 Casarano, il giovane Antinucci torna in Serie D: giocherà in prestito al Real Normanna
Immagine news Serie C n.6 Sorrento, Palella saluta dopo un anno e mezzo: ha risolto il proprio contratto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Un'australiana per il Sassuolo: ha firmato l'attaccante Galabadaarachchi
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Cantore e Boattin negli USA a Linari e Giacinti: quanto piacciono le italiane all'estero
Immagine news Calcio femminile n.3 Pokerissimo Inter contro l’Altetico: sarà finale con la Juve nella Women’s Cup
Immagine news Calcio femminile n.4 Napoli Women, c'è il rinnovo della centrocampista Muth. Ha firmato fino al 2026
Immagine news Calcio femminile n.5 Krumbiegel e Vangsgaard stendono il Como. Juve prima finalista della Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma, nuovo innesto in mezzo al campo: ha firmato Cecilia Prugna
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Morata al Como non solo per il lago…