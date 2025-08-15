Ufficiale Triestina, ecco il nuovo direttore sportivo: ha firmato l'ex Monza Michele Franco

Dopo tre stagioni in Serie A con il Monza per il dirigente Michele Franco c'è una nuova avventura in Serie C. Il direttore sportivo ha infatti firmato con la Triestina dove prenderà il posto di Daniele Delli Carri e avrà il duro compito di costruire una squadra che possa annullare la pesante penalizzazione subita per i mancati pagamenti dei mesi scorsi in una situazione molto complessa dal punto di vista societario. Questa la nota del club giuliano:

"US Triestina Calcio 1918 comunica di aver affidato a Michele Franco l’incarico di Direttore Sportivo.

Michele Franco, classe ’85, dirigente sportivo con consolidata esperienza in gestione sportiva, scouting e sviluppo tecnico. Siamo fiduciosi che il suo contributo sarà determinante per il raggiungimento degli obiettivi sportivi.

Ha sottoscritto con il club un accordo di durata annuale con opzione per un’ulteriore stagione.

Dopo la quasi ventennale carriera da calciatore professionista tra Serie B e Serie C, nel novembre 2022 ha iniziato la carriera dirigenziale al Monza in Serie A, come Direttore Sportivo, club nel quale ha lavorato nell’ultimo triennio.

Benvenuto e buon lavoro, Michele".