Venezia, Okoro in prestito alla Juventus: giocherà con la formazione Next Gen in C
La Juventus ha prelevato a titolo temporaneo dal Venezia l’attaccante classe 2005 Alvin Obinna Okoro. Lo comunica il sito della Lega Serie A nell’apposita sezione dedicata al calciomercato.
L’italo-nigeriano, reduce da una stagione in forza alla Vis Pesaro dove ha messo a segno sei reti in 35 presenze fra Serie C e play off, sarà aggregato alla formazione Next Gen bianconera per la prossima stagione del campionato di terza serie. Il club bianconero dovrebbe avere anche il diritto di riscatto a fine stagione, ma questo sarà chiaro una volta che i due club pubblicheranno il comunicato ufficiale del trasferimento del giovane.
