Juventus, si scalda la trattativa Nottingham Forest-Douglas Luiz: la situazione

Il Nottingham Forest ha raggiunto un accordo per quanto riguarda l'ingaggio con Douglas Luiz e sta spingendo per chiudere l'affare, riferisce Fabrizio Romano: adesso è attesa un'accelerazione anche con la Juventus, per trovare un accordo sulla valutazione del cartellino. Il centrocampista brasiliano è stato acquistato appena un anno fa 50 milioni di euro, oltre a oneri accessori pari a 1,5 milioni.

Nel frattempo, l'obiettivo principale della Juventus per il centrocampo rimane Matt O’Riley. Con il club inglese si lavora a un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto, malgrado i dirigenti torinesi puntino a un diritto. I Seagulls lo hanno pagato un'estate fa 25 milioni die uro e di conseguenza sarà più o meno quella la somma che chiederanno alla Vecchia Signora, la quale, prima di formulare un'offerta, deve vendere e liberare spazio al danese. Il prescelto per partire è Douglas Luiz, che è da tempo ormai sul mercato.

Il classe 2000 ha dato priorità alla Juventus, ma non potrà aspettare in eterno. Un'altra soluzione poteva essere la cessione da parte di Miretti, ma l'ex Genoa si è infortunato e la pista Napoli si è raffreddata. O'Riley nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Brighton, Celtic, Fulham e MK Dons, oltre ovviamente a quella della Danimarca e delle nazionali giovanili dell'Inghilterr