Mkhitaryan: "Molto felice di essere all'Inter. Inzaghi molto intelligente e amichevole"

In un'intervista concessa al portale Fast Sport, il centrocampista dell'Inter Henrik Mkhitaryan ha raccontato la propria carriera: "Sono stato in diversi paesi. Ho avuto momenti difficili nella mia vita. Ora sono felice di essere qui. Sono arrivato all'Inter a 33 anni. Ora ho 36 anni. A questa età non è facile perché la condizione fisica è in calo. Ma sono molto grato di poter giocare ancora a questo livello. Sto dimostrando a me stesso e anche al mondo di avere le qualità per giocare a questa età".

Il calciatore nerazzurro si è poi soffermato su Simone Inzaghi, suo tecnico all'Inter: "È molto intelligente, amichevole. Lo mostra sia dentro che fuori dal campo".

