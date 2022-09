Monologo della Lazio all'Olimpico: Feyenoord sotto di tre reti dopo appena 45 minuti di gioco

vedi letture

All'Olimpico c'è solo la Lazio. Dominio assoluto, quello dei biancocelesti, nel primo tempo della gara d'esordio in Europa League contro il Feyenoord. Un copione chiaro fin dai primissimi minuti di gioco, in cui gli uomini di Sarri hanno fatto valere una netta superiorità tecnica rispetto ai malcapitati avversari.

Uno-due micidiale di Luis Alberto e Felipe Anderson

Pronti-via e la Lazio è subito avanti. Tocco morbido in profondità di Vecino per Luis Alberto, che viene completamente dimenticato dai centrali difensivi del Feyenoord e da due passi buca Bijlow portando in vantaggio i padroni di casa al 4'. È arrembante, solida e sicura la partenza della squadra di Sarri, che controlla il gioco e la partita senza mai rischiare nulla. Non è un caso che il raddoppio arrivi già al 15', quando Felipe Anderson punta l'area di rigore dalla destra su perfetta apertura di Immobile, si sbarazza del suo diretto marcatore e trafigge Bijlow con un potente rasoterra sul primo palo che trova grande complicità da parte dello stesso portiere avversario.

Primo gol in biancoceleste per Vecino

I biancorossi sono in completa balia della Lazio, non riescono a uscire dalla loro metà campo e il tris laziale non tarda così ad arrivare. Ci pensa Vecino a segnare il primo gol con la sua nuova squadra, sfruttando una respinta corta di Bijlow su tiro-cross dalla sinistra di Zaccagni per infilare in rete il gol del 3-0 al minuto 28. Immobile e compagni giocano, si divertono e chiudono ogni spazio, trovando anche una traversa direttamente su calcio d'angolo di Luis Alberto (35') e sfiorando almeno altre due volte il colpo del poker già prima della chiusura del primo tempo.