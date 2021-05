Montero: "Juve, dai tempo a Pirlo e vedrai. Conte? Spero rimanga. E aspetto Del Piero"

vedi letture

“Juventus favorita, anche se l’Atalanta sta meglio”. È questo il pronostico di Paolo Montero, doppio ex della finale di Coppa Italia, intervistato da La Gazzetta dello Sport: “La Juve ha giocatori di qualità, la Dea è più in forma e organizzata. Pirlo? L’ho conosciuto al corso di Coverciano, so che tipo di calcio vuole. Ma dategli tempo, però leader si nasce: il carisma o ce l’hai o non ce l’hai. Lui ce l’ha, come Zidane. Conte? Spero rimanga, per confrontarsi con Mourinho e magari Allegri. La scuola italiana è la migliore, e ora aspetto Del Piero in panchina”.