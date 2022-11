Monza, Palladino: "Usciamo dal campo dopo aver dato tutto e siamo super soddisfatti"

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Lazio: "C'è grande rammarico perché abbiamo fatto una grandissima partita. Abbiamo avuto grande personalità perché giocare all'Olimpico contro la Lazio e metterla tante volte in difficoltà nel primo tempo. Dobbiamo essere orgogliosi di questa partita. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po' ma la Lazio ha messo in campo forze fresche. Oggi usciamo dal campo dopo aver dato tutto e siamo super soddisfatti".

Nel primo tempo di sbracciavi molto.

"Mi sbracciavo perché avevamo delle linee di passaggio che tante volte non abbiamo trovato. Non siamo stati bravi a trovare i tre quartasti in varie occasioni e nell'ultimo passaggio abbiamo sbagliato un po'. Sono soddisfatto perché abbiamo avuto coraggio mettendo in difficoltà la Lazio e mi è piaciuta la prestazione".

In fase di non possesso hai lasciato più campo alla Lazio.

"Abbiamo preparato la partita in questo modo abbassando il baricentro di 10-15 metri rispetto al nostro solito. La Lazio aveva punte rapide portando poi ad aprire la difesa. Abbiamo rischiato pochissimo, hanno fatto tutti una grande partita. Volevamo poi ripartire e in qualche occasione ci è mancata un pizzico di qualità negli ultimi metri".