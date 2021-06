Morace sta con Gattuso: "Chi lo conosce sarà che è contro ogni forma di discriminazione"

Non sarà Gennaro Gattuso l'allenatore Tottenham: decisiva, in tal senso, la volontà dei tifosi inglesi, che, dopo averlo definito omofobo e sessista, hanno lanciato una campagna mediatica via social con tanto di hashtag #NoToGattuso.

In sua "difesa", attraverso Twitter, è intervenuta Carolina Morace:

"Io e Rino Gattuso abbiamo lavorato insieme al Milan e non abbiamo mai smesso di scambiarci idee e competenze professionali. Gattuso è contro ogni forma di discriminazione ed è una persona dalle doti rare. Chi afferma il contrario non lo conosce".