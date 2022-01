Morata sempre più verso il Barcellona. Allegri potrebbe non schierarlo contro il Napoli

Alvaro Morata e il Barcellona, un affare che secondo fonti spagnole potrebbe chiudersi nel giro di pochi giorni. L'attaccante spagnolo intanto è a disposizione della Juventus e di Max Allegri che però nella preparazione del match contro il Napoli non può non tenere conto di tutta la situazione. Per questo motivo, a prescindere dalle eventuali firme, giovedì sera contro il Napoli potrebbe non schierarlo. Chi al suo posto? Kean è un'idea, ma considerando anche i recuperi di Chiesa e Dybala e il ritrovato Bernardeschi le opzioni non sembrano mancare.