Mourinho alla Roma sulle prime pagine spagnole: "Un ingaggio sorprendente"

José Mourinho torna in Italia e a sorpresa guiderà la Roma nella prossima stagione. L'annuncio, arrivato ieri pomeriggio, ha ovviamente suscitato grande clamore in tutta Europa. Anche in Spagna, dove lo Special One ha lasciato il segno sulla panchina del Real Madrid, si parla della nuova avventura del portoghese: Marca e As dedicano un piccolo spazio in prima pagina, sottolineando come la notizia abbia fatto schizzare il titolo del club giallorosso in borsa. Sport, invece, titola: "Sorprendente l'ingaggio di Mourinho con la Roma".