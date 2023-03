Mourinho: "Roma top club anche senza vittorie. Grazie ai tifosi per quello che mi hanno dato"

"Ringrazio i tifosi per tutto quello che mi hanno dato"

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Il modo più facile per definire un grande club è dire 'vince tanto e quindi un top club'. Ma ci sono grandi società che non hanno mai vinto e sono grandi dal punto di visto sociale e affettivo. La Roma ha questa bellezza, che è ancora più bella quando la comunicazione locale cerca di dividere. Sono io a ringraziare i tifosi per quello che mi hanno dato in tutto questo tempo". Lo ha detto Josè Mourinho durante il dialogo con il cardinale Jose Tolentino de Mendonca nell'aula Magna della Pontificia Università Gregoriana, parlando della Roma. "Dal punto di vista sociale la gente ha bisogno di un riferimento, che non sono io ma è il club, in questo caso il nostro club. Questa empatia, questo senso di appartenenza, di famiglia, questo senso di 'vinciamo e siamo felici, perdiamo e siamo tristi ma siamo insieme' è un po' come nelle famiglie", ha concluso Mourinho. (ANSA).