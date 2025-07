Ufficiale Napoli, arriva l'annuncio dell'acquisto di Lucca dall'Udinese: la formula dell'operazione

Dopo aver completato le visite mediche con il Napoli nella giornata di ieri, Lorenzo Lucca ora è ufficialmente un nuovo calciatore azzurro. L'attaccante classe 2000 si è aggregato al ritiro della formazione di Antonio Conte in Trentino, a Dimaro-Folgarida, ancor prima che arrivasse l'annuncio: nella serata di ieri, infatti, la punta ormai ex Udinese ha raggiunto a bordo di un van scuro l'Hotel Rosatti, quartier generale del Napoli in questa prima parte della preparazione estiva.

Stamattina, invece, per Lucca è stata la volta del primo allenamento agli ordini di Conte. Il bomber arrivato dall'Udinese è sceso regolarmente in campo allo Stadio Comunale di Carciato, dove si sta tenendo in questi minuti la seduta mattutina. Di seguito lo scatto dal nostro inviato a Dimaro-Folgarida.

E adesso è arrivata finalmente l'ufficialità. Come al solito, con il tweet del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis: "Benvenuto Lorenzo", ha scritto il patron. Il calciatore arriva in prestito con obbligo di riscatto dall'Udinese per una cifra totale che si aggira sui 35 milioni di euro. "La SSC Napoli comunica di aver acquisito in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca dall'Udinese Calcio", si legge invece nel comunicato ufficiale del Napoli.