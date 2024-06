TMW Napoli, avanza Rafa Marin per la difesa: gli azzurri provano a chiudere. Tutti i dettagli

Tra il problema legato al futuro di Giovanni Di Lorenzo e quello relativo a Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli prova a chiudere il primo colpo per Antonio Conte e il nome è quello di Rafa Marin, difensore di proprietà del Real Madrid, reduce dalla stagione trascorsa al Deportivo Alaves. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nelle ultime ore la dirigenza azzurra è al lavoro per arrivare alla definitiva fumata bianca e l'obiettivo è quello di trovare la quadra sia con i Blancos che con il calciatore in tempi brevi, per mettere il primo tassello dell'estate.

I dettagli dell'operazione.

Come detto, il club azzurro sta provanto a chiudere per il classe 2002, per un'operazione che potrebbe essere impostata sulla base di 7-8 milioni di euro per il cartellino, da versare nelle casse del Real Madrid. Nel frattempo il Napoli sta preparando anche il contratto da offrire al calciatore, con la scadenza fissata nel 2029.

Gli altri obiettivi.

In difesa non dovrebbe comunque finire qui il mercato dei partenopei, visto che l'obiettivo numero uno resta sempre Alessandro Buongiorno, anche se il Torino chiede non meno di 45 milioni di euro per lasciar partire il suo pilastro difensivo. Più indietro, a questo punto, Mario Hermodo, prossimo allo svincolo dall'Atletico Madrid.