Napoli, Benitez riflette mentre Gattuso prova a salvare la panchina. E rischia anche Giuntoli

La sconfitta contro il Verona, la sesta in campionato per il Napoli, ha lasciato una ferita profonda all'interno del club, con De Laurentiis che dopo aver ribadito la fiducia pubblicamente al proprio allenatore, aspetterà le prestazioni contro Spezia e Parma per tirare le somme e decidere il da farsi. In primis la questione allenatore: i contatti con Benitez ci sono stati eccome. Lo spagnolo riflette e seguirà da lontano le vicende di casa Napoli, col presidente che ha già deciso che in caso di ribaltone sarà lui a guidare la squadra fino al termine della stagione. In dubbio anche il futuro di Giuntoli, dopo scelte che non hanno pagato e un rendimento comunque al di sotto delle aspettative. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.