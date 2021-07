Napoli, colpo alla testa e Gold Cup finita per Lozano: rientrerà nel secondo ritiro

Tanta paura ieri per Hirving Lozano. Il messicano ha rimediato un colpo violento al volto nella prima gara della Golden Cup contro Trinidad Tobago, a causa di un'uscita bassa sconsiderata con i piedi da parte del portiere, tra l'altro incredibilmente non sanzionata dall'arbitro. Drammatiche le immagini con Lozano che ha perso i sensi per qualche istante, per poi lasciare il campo in barella e con una vistosa ferita all'altezza dell'occhio sinistro. Trasportato in ospedale, il Chucky ha trascorso la notte in osservazione e nelle prossime ore sarà sottoposto a risonanza magnetica

"Grazie a Dio sto bene, grazie a tutti voi per i messaggi di sostegno. Un forte abbraccio a tutti", il messaggio del giocatore sui social nella notte italiana, con la compagna al suo fianco ed un collare ad immobilizzare la testa. In attesa di una valutazione neurologica, per la federazione messicana "gli specialisti hanno stimato un tempo di recupero dalle quattro alle sei settimane", ma la situazione sarà più chiara solo nei prossimi giorni. L'unica certezza per ora è che Lozano salterà interamente la Gold Cup - che terminerà il 1 agosto - iniziando un periodo di riposo forzato, col Napoli che conta evidentemente di riaverlo per il secondo ritiro estivo a Castel di Sangro (dal 5 agosto).