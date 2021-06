Napoli, con Spalletti termina l'alternanza tra i pali: così il club può blindare Meret

vedi letture

Dalla prossima stagione niente alternanza tra i pali. Con l'arrivo di Luciano Spalletti si arresteranno gli avvicendamenti, ad un certo punto continui ogni tre giorni, iniziati con l'arrivo di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli. La titolarità sarà con ogni probabilità di Alex Meret, classe '97 che rappresenta un investimento importante del club che ha già concordato la scelta col neo-allenatore. La società infatti dovrà dare garanzie precise al portiere della nazionale, anche perché il contratto è in scadenza nel 2023 e l'obiettivo è blindare il portiere che viene considerato del futuro.

Potrebbe dunque lasciare David Ospina. Preferito spesso da Gattuso nelle grandi partite, per la capacità di impostare dal basso, il colombiano difficilmente accetterà di essere impiegato probabilmente solo in Europa League e Coppa Italia e quindi è destinato all'addio. In scadenza di contratto nel giugno 2022, l'ex Arsenal potrebbe essere sacrificato anche per tagliare uno stipendio importante - in un'estate improntata sul contenimento dei costi - lasciando spazio ad un dodicesimo dall'ingaggio più basso.