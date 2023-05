Napoli, da De Laurentiis parole di addio verso Spalletti: "Non tarpiamo le ali a nessuno"

Aurelio De Laurentiis a margine della presentazione delle medaglie celebrative del terzo Scudetto ha parlato anche di Luciano Spalletti. Intercettato da Sky Sport, il presidente azzurro ha risposto alle domande sul futuro dell'allenatore di Certaldo: "E' un fuoriclasse e i fuoriclasse devono trovare un field per esprimersi al meglio, da noi l'ha trovato e ha funzionato tutto. Speriamo che in futuro riesca a esprimere ancor di più la sua capacità di aggregare. Meglio se Napoli? Senza dubbio, ma nella vita la libertà è un bene incommensurabile e invalutabile, non bisogna tarpare le ali a nessuno, come nessuno deve farlo con me.

Bisogna restare legati. Io sono legato ad Ancelotti, Mazzarri, Reja, Benitez. L'importante è essere grati a chi ti ha dato e a chi ha ricevuto. Chi ha dato ha dato ha dato, chi ha avuto avuto avuto, scurdammoce o' passat simm e Napul paisà".