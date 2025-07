Napoli, distanza col Bologna per Ndoye: possono tornare di moda le piste Lookman e Chiesa

Il Napoli è impegnato su tanti, tantissimi fronti. La priorità delle ultime ore è senza dubbio la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray: la società azzurra attende delle garanzie prima di dare l'ok all'offerta da 75 milioni di euro (con pagamento dilazionato) avanzata dal sodalizio turco. Poi si tornerà a pensare alle entrate: Noa Lang e Sam Beukema sono in arrivo, ma non è finita qui. Perché poi dovrà arrivare un centravanti (Darwin Nunez resta il preferito) e pure un altro esterno offensivo e non solo.

Il Napoli prosegue il suo mercato con due obiettivi paralleli: attaccante e ala sinistra. La scelta del nuovo centravanti condizionerà anche quella dell’ala da affiancare a Noa Lang, già bloccato da tempo. Per Dan Ndoye del Bologna, come riferito dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la trattativa è ancora in fase interlocutoria: la distanza tra domanda e offerta è ampia, ma nei prossimi giorni si entrerà nel vivo del confronto.

Resta valida anche la pista Ademola Lookman dell’Atalanta, ma la recente cessione imminente di Retegui all'Al Qadsiah potrebbe portare la Dea a blindare l'ex Leicester e Lipsia, complicando i piani del club azzurro. Sullo sfondo, resta una suggestione sempre viva: quella legata a Federico Chiesa, che potrebbe diventare un’opzione concreta nelle prossime settimane.