Napoli, dubbi sulla tenuta degli attaccanti: adesso Llorente potrebbe restare in azzurro

Il Napoli ha cambiato idea su Fernando Llorente e adesso sarebbe pronta a trattenerlo in azzurro. Visti i dubbi sulla tenuta atletica dell'attacco azzurro, il direttore sportivo Giuntoli e Gattuso avrebbero deciso di puntare sulla professionalità e l'esperienza dello spagnolo. Lui non scalpita per andarsene e potrebbe rivelarsi una importante risorsa in più. Gattuso ha sempre stimato il giocatore che adesso dunque potrebbe restare vista l'intenzione partenopea di affidarsi a lui e di non buttarsi nuovamente sul mercato in entrata. A riportarlo è Sky Sport.