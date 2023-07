Napoli, Faraoni come vice-Di Lorenzo: il Verona dà l'ok alla cessione del suo capitano

Il Napoli ha individuato il vice-Di Lorenzo. E' Marco Davide Faraoni. Il difensore del Verona è in cima alla lista della squadra partenopea per il ruolo di esterno destro che possa dare respiro al capitano azzurro. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti con l'entourage per arrivare ad una chiusura il prima possibile a dare a Rudi Garcia un esterno di passo e qualità.

Ok del Verona alla cessione

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, va impostata adesso una trattativa con il Verona anche se il club scaligero avrebbe già dato il suo assenso alla cessione del suo capitano anche per riconoscenza per la professionalità dimostrata in questi anni.