Napoli, fasce in sofferenza: Malcuit e Ghoulam fuori dai piani come Manolas

vedi letture

Luciano Spalletti da quando è arrivato sulla panchina del Napoli ha coinvolto molto quasi tutta la rosa, un po' per emergenza legata a infortuni e Covid, un po' anche per filosofia dell'allenatore. Ci sono però comunque alcuni calciatori che sono meno dentro il suo progetto tecnico e che a gennaio, potrebbero prendere in considerazione anche l'ipotesi di dire addio agli azzurri.

Ghoulam - Il franco-algerino è uno dei meno impiegati della rosa con sole quattro presenze in campionato e un totale di soli 14 minuti disputati. Il terzino però è uno degli uomini spogliatoio e non sembra intenzionato a dire addio al Napoli a metà stagione. Il contratto resta in scadenza nel 2022.

Manolas - Il suo addio è già stato ufficializzato: tornerà in Grecia all'Olympiakos dopo aver disputato solo 4 partite di campionato con gli azzurri in questa stagione. Nonostante l'assenza di Koulibaly a causa della Coppa d'Africa, Spalletti ha comunque acconsentito al suo addio anticipato.

Malcuit - Rientrato dal prestito alla Fiorentina dove non ha lasciato grandi ricordi, al Napoli ha collezionato 360 minuti tra campionato ed Europa League con gli azzurri che sono alla ricerca di una pedina sul mercato che ricopra esattamente il suo ruolo e nel caso in cui Giuntoli dovesse trovarlo, ecco che un nuovo addio, magari tornando in Francia, potrebbe essere possibile.