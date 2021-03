Napoli, Fonseca tra i preferiti di De Laurentiis con l'Europa al centro dei pensieri

vedi letture

Paulo Fonseca è tra gli allenatori preferiti di Aurelio De Laurentiis per la sostituzione di Gattuso in vista della prossima stagione. Il suo percorso in Europa League con i giallorossi, viene considerato un valore aggiunto dal patron azzurro, che gli affiderebbe volentieri la panchina soprattutto in caso di Champions, per riprendere un discorso europeo troppe volte interrotto con risultati deludenti. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno.