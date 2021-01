Napoli, Gattuso: "In attacco non siamo messi benissimo, Llorente per ora resta con noi"

vedi letture

Fernando Llorente non lascia il Napoli, almeno per il momento. A fare il punto sul suo futuro, nel corso dell'intervista rilasciata a Sky al termine della gara vinta 6-0 contro la Fiorentina, è stato l'allenatore Gennaro Gattuso: "Noi siamo completi. Petagna ha preso una botta al polpaccio e speriamo non sia nulla di grave. Fernando è un giocatore che resterà con noi, vediamo gli ultimi giorni ma in questo momento non si muove perché non sappiamo quando torna Osimhen, Mertens non è ancora al massimo e la caviglia non gli dà pace. Sugli attaccanti in questo momento non siamo messi benissimo, ma una soluzione la troveremo. Credo Petagna ce la farà, vederemo. Fernando ci aiuterà".