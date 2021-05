Napoli, Gattuso perde due centrali in un giorno: torna l'emergenza in difesa

vedi letture

Nuovi problemi per Rino Gattuso. Il tecnico del Napoli infatti ha perso in un solo colpo ben due difensori centrali ed ora dovrà affrontare il rush finale con i giocatori contati. Il primo a fermarsi è stato Kalidou Koulibaly: il senegalese s'è sottoposto agli esami del caso, dopo il finale sofferto con il Cagliari, ed ha rimediato una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. A seguire invece è venuta fuori la positività al Covid-19 di Nikola Maksimovic, asintomatico e già in isolamento.

Due indisponibilità venute fuori in poche ore che hanno fatto scattare subito l'allarme per quanto riguarda la difesa. Per Koulibaly dovrebbero servire almeno tre settimane per il recupero e quindi non è da escludere che possa anche aver chiuso qui la stagione mentre per Maksimovic il percorso è quello solito per le positività e che spesso vede i giocatori fuori almeno due settimane. Restano dunque solo Manolas e Rrahmani come centrali difensivi, entrambi che preferiscono agire sul centro-destra, ed i due dovranno anche fare attenzione ai cartellini per evitare ulteriori stop ed a quel punto l'adattamento di Di Lorenzo al centro della difesa come già accaduto la scorsa stagione. Una situazione che Gattuso avrebbe certamente preferito evitare nel piano della corsa Champions.