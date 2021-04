Napoli, Giuntoli potrebbe scegliere Dionisi per la panchina. De Laurentiis vuole tecnico di nome

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, vorrebbe un nome nuovissimo per la panchina del Napoli della prossima stagione. Nel solco di quello che è successo con Sarri, il dirigente vorrebbe l'empolese Dionisi come nuovo tecnico. Tiepido De Laurentiis che preferisce un nome come quello di Spalletti per rilanciare le speranze di alta classifica.