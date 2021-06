Napoli, Giuntoli vuole chiudere per Kaio Jorge: il manager del brasiliano arriva in Italia

vedi letture

"Il Napoli vuole Kaio Jorge, il manager in Italia per chiudere". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla trattativa per l'attaccante brasiliano. Oggi - scrive la rosea - dovrebbe sbarcare in Italia un rappresentate del giocatore per incontrare i club interessati al suo assistito. Fra questi c'è anche il Napoli, con Giuntoli che ha già fatto arrivare al Santos la sua offerta: 8 milioni di euro più un paio legati ai bonus. In un primo momento, il club brasiliano ne avrebbe voluti 15, ma l’insorgere della pandemia ha consigliato di abbassare a 10 milioni la pretesa. Il dirigente napoletano è convinto che riuscirà a far ragionare i colleghi brasiliani e a definire l’operazione. Nell'incontro con il rappresentante di Kaio Jorge si discuterà anche delle modalità contrattuali: il Napoli sarebbe pronto ad offrirgli un milione di euro a stagione per i prossimi cinque anni.