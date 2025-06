Napoli, in attesa del commissario c'è l'ok del Comune a rifare il terzo anello del Maradona

Il commissario straordinario ancora non c’è. Ma a Napoli si accelera lo stesso. Il Comune ha approvato una variazione di bilancio da 200mila euro per progettare la riapertura del terzo anello dello stadio Maradona. Un primo passo, in attesa del quadro nazionale, per stimare i costi dell’intervento – tra i 20 e i 30 milioni di euro – e aumentare la capienza dell’impianto di circa 10mila posti.

Il progetto, secondo quanto riferito da Il Mattino sarà interamente finanziato da Palazzo San Giacomo e servirà anche a garantire l’agibilità del Maradona durante i futuri lavori negli altri settori. De Laurentiis, che ha confermato la disponibilità a fare la sua parte senza arrivare ai 300 milioni complessivi previsti per la riqualificazione completa, continua a chiedere garanzie sulla proprietà per investire. Il Comune, al momento, non intende vendere, ma i rapporti restano distesi: Manfredi ha proposto la cittadinanza onoraria per il presidente del Napoli.

In parallelo si attende il decreto con le misure per Euro 2032: incentivi fiscali, snellimento delle procedure, diritto di superficie fino a 99 anni e vantaggi per le aree in Zona Economica Speciale. Un pacchetto pensato per attrarre investimenti privati anche senza finanziamenti a fondo perduto. E che potrebbe dare finalmente forma a un Maradona moderno, multifunzionale e aperto tutto l’anno.