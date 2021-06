Napoli, inizia l'era Spalletti: il tecnico verrà presentato l'8 luglio a Castel Volturno

A Napoli è tutto pronto per il via alla nuova era targata Luciano Spalletti, che da domani inizierà la sua nuova avventura come tecnico dei partenopei. La presentazione del nuovo allenatore, come annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis, avverrà l'8 luglio a Castel Volturno, alle ore 15. Il primo incontro ufficiale tra presidente e nuovo allenatore, invece, avverrà venerdì, sempre a Castel Volturno.

